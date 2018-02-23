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Cami hırsızları suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 14:55 | Son Güncelleme

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 2 kişi, camiden hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi Ceylanlı Mahallesi’nde birçok evden hırsızlık olayına karıştığı belirtilen Coşkun G.

Cami hırsızları suçüstü yakalandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 2 kişi, camiden hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi Ceylanlı Mahallesi’nde birçok evden hırsızlık olayına karıştığı belirtilen Coşkun G. (34) ve Soner P. (33), kışın yaylaların boş olmasından faydalanarak Alan Yaylası’ndaki bir camiyi hedef aldı. Şahıslar camiden hırsızlık yaparken Güzelce Jandarma Karakolu ekiplerinin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı. Yapılan araştırmada şüphelilerin araçlardan çaldıkları aküleri ve diğer eşyaları hurdacılara sattığı belirlendi. Jandarmada sorgularının tamamlanmasının ardından şüpheliler, "kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık, evden hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Cami hırsızları suçüstü yakalandı

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