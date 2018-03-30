Cami imamı dolandırıcılık şebekesinin ağına düştü

Bilecik’in Bozüyük içesinde bir cami imam hatibi, telefon dolandırıcılarına 60 bin TL kaptırdı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı tüm bilgilendirme çalışmaları ve uyarılarına rağmen telefon dolandırıcılığının önüne geçilemiyor. Edinilen bilgiye göre; telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, ilçede görev yapan cami imam hatibini hedef aldı.İisminin bir FETÖ soruşturmasında geçtiğini söyleyen dolandırıcılar, Z.Y. isimli cami imamını para karşılığında kurtarabileceklerini belirtti. Çeşitli yalanlarla cami imamını kandırmayı başaran dolandırıcılar, verdikleri banka hesabına paranın yatırılmasını istedi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan cami imamı hemen polise başvurdu. Polis ekiplerinin yaptıkları araştırma ve tetkikler sonucunda Z.Y. isimli cami imamının dolandırıcılık şebekesinin kurbanı olduğu ortaya çıktı.
Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcının yakalanması noktasında çalışma başlattı.
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