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Cami inşaatında minareden düşen işçi ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 14:38 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde inşaatı süren camide, 20 metre yüksekliğindeki minarenin tepesinden 6 metre aşağıdaki yapının içindeki demirlerin üstüne düşen işçi Hazım Ünlüer (54) ağır yaralandı.

Cami inşaatında minareden düşen işçi ağır yaralandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde inşaatı süren camide, 20 metre yüksekliğindeki minarenin tepesinden 6 metre aşağıdaki yapının içindeki demirlerin üstüne düşen
işçi Hazım Ünlüer (54) ağır yaralandı.
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Trafo Mahallesi'nde meydana geldi. Hazım Ünlüer, inşaatı süren camide yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki minarenin tepesinde sıva yaparken dengesini kaybetti. Ünlüler, 6 metre aşağıda, minarenin iç bölümünde yatık haldeki demirlere takılıp askıda kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan merdivenli araç ile birlikte kurtarma ekibi gönderildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, minarenin tepesinden iple aşağı sarkıp, ağır yaralı Ünlüer'i çıkardı. İtfaiye aracının merdivenindeki sepetle indirilen Ünlüer, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünlüler'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Cami inşaatında minareden düşen işçi ağır yaralandıCami inşaatında minareden düşen işçi ağır yaralandıCami inşaatında minareden düşen işçi ağır yaralandı

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