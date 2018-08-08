Cami inşaatında minareden düşen işçi ağır yaralandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde inşaatı süren camide, 20 metre yüksekliğindeki minarenin tepesinden 6 metre aşağıdaki yapının içindeki demirlerin üstüne düşen işçi Hazım Ünlüer (54) ağır yaralandı. Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Trafo Mahallesi'nde meydana geldi. Hazım Ünlüer, inşaatı süren camide yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki minarenin tepesinde sıva yaparken dengesini kaybetti. Ünlüler, 6 metre aşağıda, minarenin iç bölümünde yatık haldeki demirlere takılıp askıda kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan merdivenli araç ile birlikte kurtarma ekibi gönderildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, minarenin tepesinden iple aşağı sarkıp, ağır yaralı Ünlüer'i çıkardı. İtfaiye aracının merdivenindeki sepetle indirilen Ünlüer, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünlüler'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son dakika: CHP MYK toplantısı sonrası Bülent Tezcan'dan flaş açıklama
Otobüste simitçi çocuğu döven şahısla ilgili flaş gelişme
15 yıldır mağarada tutulan kadın kurtarıldı
Son dakika! Meslekten ihraç edilen 10 komisere FETÖ gözaltısı
CHP'de imzasını geri çeken 31 delegenin isimleri ortaya çıktı! İşte o liste...
'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'
Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!
Yılanların bastığı kütüphane karantinaya alındı
İstanbul'daki saklı saray Boukoleon gün yüzüne çıkıyor
Japonya'da kız öğrenciler hamile kalıp çocuk baksınlar diye notlarını düşürdüler
Tesla'da flaş gelişme! Elon Musk dünyaya böyle duyurdu
MEB'den liselere yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Kılıçdaroğlu'nun 'ikizine' yeni görev! İşte Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin yeni görevi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum