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Cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu!

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 21:53 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir genç, cami tuvaletinde kolunda uyuşturucu şırıngası ile ölü olarak bulundu.

Cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu!

Olay, akşam saatlerinde Alibey Mahallesi'ndeki Buğday Pazarı Camisi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ikindi namazını kılmak için camiye gelen vatandaşlar erkekler tuvaletinde bir kapının dakikalarca açılmamasından şüphelendi. Cami görevlileri ve vatandaşlar kapıyı zorlayarak içeri girince 18 yaşındaki Yusuf Dündar'ı elinde uyuşturucu şırıngası ile yerde cansız bir şekilde buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Dündar'ın öldüğünü tespit etti.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

Hırsızlık girişiminden dolayı cezaevinden yeni çıktığı belirtilen Dündar'ın ölüm haberini alan yakınları cami önünde sinir krizi geçirdi. Anne ve babasının Mersin'de olduğu öğrenilen Dündar'ın uyuşturucu kullandıktan sonra öldüğü tahmin ediliyor. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yapmış olduğu incelemenin ardından Dündar'ın cesedi otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cizre cami uyuşturucu şırnak Şırınga

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
eeee boşa dememişler eceli gelen it cami duvarına işer diye neyse sıkıntı yok itin biri eksik oldu milli gelirde de artış gözlemlenir şimdi ????
bu nasıl bi insanlık kardeşim allah sana rahmet eylesin yazık günah ya genceccik adam nerden düştünüz be kardeşim uyuşturucu peşine ya
yakınları neden sinir krizi geçirmiş ki?aile olsaydınız da sahip çıksaydınız.hem hırsız hem uyuşturucu müptelası her pislik var.bunlara acımayacaksın arkadaş.yarın senin benim canımı yakacağına kendi başını yaksın
Allah ölümün hayırlısını versin. Kimi kabede secdede kimi tuvalette yüz üstü can veriyor
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