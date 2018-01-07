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Cami tuvaletinde uyuşturucu ticareti! Bonzai satarken suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 07.01.2018 17:31 | Son Güncelleme 10 saat önce

Samsun'da caminin tuvaletinde bonzai adlı uyuşturucu madde sattığı iddia edilen genç, polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı.

Cami tuvaletinde uyuşturucu ticareti! Bonzai satarken suçüstü yakalandı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Kökçüoğlu Camii tuvaletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalar sonucu R.Y. adlı gencin caminin tuvaletinde bonzai sattığını tespit etti. Narkotik polisi tarafından caminin tuvaletinde 2 kişiye bonzai satarken suçüstü yakalanan R.Y. gözaltına alındı. "Uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen R.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. (İHA)

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polis Samsun Bonzai

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yok artık suçüstü yakalanan adam nasıl serbest kalıyo adalet yerlerde resmen
bu uyuşturuçu satıcılarına hiç acınmayacak yasa cıkartıp küçük büyük denmeden muhabbet verilecek cezalarınıda maden oçaklarında çalışarak cekecekler uyuşturucu kullananlarda bunların kurbanı etrafımızda çok acaip hareketler yapan yerlerde sürünen gençler çoğaldı gün geçmiyorki gencecik bedenler iflas edp bir köşede yığılıyor anne baba her dakika peşinde olanlar var rehabilite edilmiş bir yıl üç yıl kacırıyorlar telefon net kullandırmıyorlar ama nerden nasıl buluyorlar bir anda yeniden eski hallerine dönüyorlar dernekler var bu konuda çocukların ailelerinden oluşan devlete seslerini dumuyor
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