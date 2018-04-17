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Cami tuvaletindeki istismar davasında sanık için rapor istendi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 16:39 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta arkadaşlarıyla saklambaç oynayan 9 yaşındaki kız çocuğuna cami tuvaletinde cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.U.'nun (31) akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için rapor istendi.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta arkadaşlarıyla saklambaç oynayan 9 yaşındaki kız çocuğuna cami tuvaletinde cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.U.'nun (31) akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için rapor istendi.
Olay, Ağustos 2016'da meydana geldi. A.U. iddiaya göre, cami önündeki şadırvanın etrafında arkadaşlarıyla saklambaç oynayan E.K. adlı kıza, 'Sen orada görünürsün, gel ben seni daha iyi bir yere saklayacağım' diyerek caminin altındaki tuvalete götürdü. Tuvaletin kapısını kilitleyen A.U., küçük kıza tacizde bulundu. Dışarı kaçan E.K., durumu ailesine anlattı. E.K.'nin ailesinin şikayeti üzerine yakalanan A.U., tutuklandı.
A.U. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.U. ve avukatları katıldı. Hafif zekâ geriliği olduğu yönünde raporu bulunan A.U. için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden yeni bir rapor istendi. A.U.'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

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