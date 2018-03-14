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Cami yanında oturan şüpheli şahıstan bonzai çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 12:43 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, polis ekipleri camii yanında oturan şüpheli şahsın yapılan üst aramasında 20 gram bonzai ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Ulu Camii yanında oturan F.Ü., isimli şahsın durumundan şüphelenerek şahsın üst araması ve GBT sorgulamasını gerçekleştirdi.

Cami yanında oturan şüpheli şahıstan bonzai çıktı

Adıyaman’da, polis ekipleri camii yanında oturan şüpheli şahsın yapılan üst aramasında 20 gram bonzai ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Ulu Camii yanında oturan F.Ü., isimli şahsın durumundan şüphelenerek şahsın üst araması ve GBT sorgulamasını gerçekleştirdi. Şahsın yapılan üst aramasında 2 farklı paket içerisinde 20 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen bonzai maddesi muhafaza altına alınırken şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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