Camide 15 kaçak göçmen yakalandı

Erzurum’da bir camide Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Erzurum’un Yakutiye ilçesi Nenehatun Mahallesi’nde sabah namazı için camiye giden vatandaşlar, camide kaçak göçmenlerin olduğunu fark etti. Bunun üzerine durum polise bildirildi. Camiye giden polisler, Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmeni yakaladı. Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları ve camiye soğuktan korunup, dinlenmek için girdikleri belirlenen kaçak göçmenler, yasal işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü.