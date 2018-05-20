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Camide uyurken hayatının şokunu yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 15:16 | Son Güncelleme

Batman'da, camide uyuyan M.A.'nın (47) pantolonunun arka cebini jiletle kesen hırsız, 2 bin 500 lirasını alarak kaçtı.

Camide uyurken hayatının şokunu yaşadı

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kısmet Mahallesi'ndeki bir camide meydana geldi. İkindi namazı öncesi camiye gelen M.A., ezan saatine kadar dinlenmek için uykuya daldı. Bir süre sonra arkasından yaklaşan bir kişi, jiletle pantolonunun arka cebini kesip, 2.in 500 lirasını alarak kaçtı.

Pantolonundaki hareketliliği hissettiğini belirten M.A., "Yorgundum, bir süre camide kestireyim dedim. Bir ara cebimde kıpırdama hissettim, elimi cebime attığımda yırtıldığını fark ettim. Ayakta gördüğüm 35-40 yaşlarında hafif sakallı ve orta boylu biri, hızla kaçtı. Camidekileri 'Hırsız var' deyip uyandırdım. Hırsız da ellerindeki ayakkabılarıyla 'Hırsız var' deyip kaçtı. Benim başıma geldi, başkalarının canı yanmasın. Meğer aynı camide benzer hırsızlık olayları yaşanmış" dedi.

M.A.'nın şikayeti üzerine polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
cami Batman hırsız pantalon

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