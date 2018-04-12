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Camideki çelik kasaları soyan hırsız yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 17:07 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Kayseri'de, 2 camide, çelik kasalarda bulunan yardım paralarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Ömer A.

TUTUKLANDI
Kayseri'de, 2 camide, çelik kasalarda bulunan yardım paralarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Ömer A. (18), çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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