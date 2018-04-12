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Camideki çelik kasaları soyan hırsız yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 11:12 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de iki camide, çelik kasalarda bulunan yardım paralarını çaldığı öne sürülen Ömer A.

Camideki çelik kasaları soyan hırsız yakalandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de iki camide, çelik kasalarda bulunan yardım paralarını çaldığı öne sürülen Ömer A. (18), polis tarafından yakalandı.
Merkez Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesindeki Türkistan Camii'nde yardım paralarının toplandığı çelik kasa, 6 Mart ve 9 Nisan tarihlerinde soyuldu. ilçenin Fatih Mahallesi'ndeki Sözduyar Camii'nde de çelik kasada bulunan yardım paraları 5 Nisan'da çalındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, şüphelinin Ömer A. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusunda suçunu itiraf etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ömer A., adliyeye sevk edildi.

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