Camideki sadaka kutusu çalındı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde A.D. (16), cami içindeki sadaka kutusunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, Bafra ilçesi Mevlana Mahallesi Esentepe Cami'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.D., cami içerisinde kimsenin olmadığı bir sırada sadaka kutusunu çalıp, kaçtı. Olay sonrası durumu fark eden cami görevlisi, polise haber verdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledikten sonra şüphelinin A.D. olduğunu tespit etti. Kısa süre içerisinde şüpheli sadaka kutusu ile yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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