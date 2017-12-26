HABER

Camiden 2 bin 500 lira çald

YAŞAM HABERLERİ | 26.12.2017 19:27 | Son Güncelleme 7 saat önce

ıMurat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, bir caminin imam odasındaki çekmecede bulunan yaklaşık 2 bin 500 lirayı çalıp, kaçtı.Malkara ilçesi Ahievran Mahallesi'ndeki Ahievren Camii'nin imamı Mümtaz Şahin, jandarmayı arayıp, odasındaki çekmeceden yaklaşık 2 bin 500 lira çalındığını söyledi. Gelen ekipler, caminin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin, bir gün önce kahvehanede oturup çay içen; hayvan alım satımı için mahalleye geldiğini iddia eden kişi olduğunu tespit etti.Hırsızlık yapan kişinin bulunmasını isteyen imam Mümtaz Şahin, "Camiye kadınların girdiği yerden girmiş, burada 10 dakika geçiriyor. Ardından kadınlara ait kısımdan, kadınlar mescidine çıkıyor. Daha sonra kadınlar mahfilinde sabah namazına kadar zamanını geçirip saklanıyor. Sabah namazını kıldırmak için geliyorum ve hırsız beni gözlüyor. Anahtarı nereye koyduğumu görüyor. Biz namazdan çıktıktan sonra anahtarı alıp hırsızlığını yapıyor. Diyanet takvimlerinden elde ettiğimiz paraları çekmeceden ve benim yeni çektiğim maaşımı sakladığım yerde bulup alıyor" dedi.Şüpheli ile kahvehanede çay içtiğini belirten Ahmet Erdem (57) ise olayı duyunca şaşırdığını söyledi.Jandarma ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fetullah Gülen'den şok talimat: Kılıcın hakkını verin!

Fetullah Gülen'den şok talimat: Kılıcın hakkını verin!

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

Komutanlıkta korkunç ölüm! Rus ruleti oynayan astsubay hayatını kaybetti!

Komutanlıkta korkunç ölüm! Rus ruleti oynayan astsubay hayatını kaybetti!

Furkan Andıç'la görüntülenen Dilan Çiçek Deniz'den açıklama

Furkan Andıç'la görüntülenen Dilan Çiçek Deniz'den açıklama

Abdullah Gül hakkında AK Partili vekilden bomba iddia: 2019'un provasını yapıyor

Abdullah Gül hakkında AK Partili vekilden bomba iddia: 2019'un provasını yapıyor

Lisede taciz skandalı! Öğretmen öğrencisini elle taciz etti

Lisede taciz skandalı! Öğretmen öğrencisini elle taciz etti

Diğer Haberler
Beyoğlu'nda yangın paniği

Beyoğlu'nda yangın paniği

Arkadaşını kendi karısına satırla saldırttı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı!

Arkadaşını kendi karısına satırla saldırttı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı!

Kız çocuklarına dehşeti yaşatmıştı! Tacizci tostçu yakalandı!

Kız çocuklarına dehşeti yaşatmıştı! Tacizci tostçu yakalandı!

THY havada bayılan pilotuna 6 ay uçuş yasağı verdi!

THY havada bayılan pilotuna 6 ay uçuş yasağı verdi!

Cinnet geçiren müzik öğretmeni dehşet saçtı! Tam okula gidiyordu ki beklenmeyen oldu

Cinnet geçiren müzik öğretmeni dehşet saçtı! Tam okula gidiyordu ki beklenmeyen oldu

Türkiye bu görüntüyle sarsıldı! İstanbul ve pek çok ilde görüldü...

Türkiye bu görüntüyle sarsıldı! İstanbul ve pek çok ilde görüldü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.