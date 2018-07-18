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Camilerden mikrofon çalan hırsız yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 12:37 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de girdiği 8 camiden 9 mikrofon çalan Gökay Y.

Camilerden mikrofon çalan hırsız yakalandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de girdiği 8 camiden 9 mikrofon çalan Gökay Y. (35) önce güvenlik kameralarına, sonra da polise yakalandı.
Tarihi Hunat Cami, Hacı Sait Yurttaş, Erciyesevler, Bahçelievler, Alparslan, Erciyes Üniversitesi ve Kümeevler camilerine giren Gökay Y. minberlerde bulunan 9 mikrofonu çaldı. Art arda yaşanan hırsızlık olayları üzerine Kayseri Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, camilerdeki güvenlik kameralarını inceledi. İzlenen kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler, kısa sürede mikrofon hırsızı Gökay Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık zanlısının evinde ele geçirilen 9 mikrofon camilere teslim edilirken, şüpheli sorgusunun ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirildi. Şüpheli, sağlık kontrolü sonrası adliyeye gönderildi.

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