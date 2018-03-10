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Camilerin bağış kutusundan hırsızlık şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 18:45 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, çeşitli camilere konulan sadaka kutularından hırsızlık yaptığı iddia edilen K.B (53), polis tarafından yakalandı.

Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa),(DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, çeşitli camilere konulan sadaka kutularından hırsızlık yaptığı iddia edilen K.B (53), polis tarafından yakalandı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, ilçede farklı tarihlerde çeşitli camilerdeki sadaka kutularından para hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık zanlısının eşkali, güvenlik kamerası görüntülerinden belirlendi. Sivil ekipler, kentteki camilerde önlem aldı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Köprübaşı Camii'ne dün gelen K.B., polis tarafından yakalandı. K.B.'nin, İzmir, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ ve Edirne'deki çeşitli camilerden de benzer hırsızlıklar yaptığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen K.B. tutuklandı.

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