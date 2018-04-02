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Camını kırdıkları araçtan 68 bin dolar çalan hırsızlar aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 17:40 | Son Güncelleme

BURSA'da, park halindeki aracın camını parke taşıyla kıran hırsız, içinde 68 bin dolar bulunan çantayı alarak, gözcülük yapan iki arkadaşıyla birlikte kaçtı.

Camını kırdıkları araçtan 68 bin dolar çalan hırsızlar aranıyor

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSA'da, park halindeki aracın camını parke taşıyla kıran hırsız, içinde 68 bin dolar bulunan çantayı alarak, gözcülük yapan iki arkadaşıyla birlikte kaçtı. Polis şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.
Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Finans işleriyle uğraşan Melih S. (38), bankadan çektiği 68 bin doları koyduğu çantayla aracına binip ayrıldı. Yolda çektiği paranın makbuzunu unuttuğunun farkına varan Melih S., geri döndü ve içinde 68 bin dolar bulunan çantayı araçta bırakıp tekrar bankaya girdi. Bu sırada aracını park ettiği yerin çevresindeki 3 kişiden ikisi çevreyi gözetlerken diğeri elinde parke taşıyla arabaya yaklaştı. Diğer iki şüpheli de etrafında durup onu gizlemeye çalıştı. Bu sırada kimliği belirlenemeyen kişi, elindeki taşla otomobilin camını kırıp içinde 68 bin dolar bulunan çantayı alarak kaçtı. Diğer iki arkadaşı da ters yöne doğru koşarak gözden kayboldu.
Aracın sahibi Melih S., aracının başına geldiğinde içi para dolu çantanın çalındığını gördü. Çevredekilerin yaptığı ihbar üazerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Polis güvenlik kameralarından teşhis ettiği şüphelilerin yakalanması için arama çalışmalarına başladı.

FOTOĞRAFLI

Camını kırdıkları araçtan 68 bin dolar çalan hırsızlar aranıyorCamını kırdıkları araçtan 68 bin dolar çalan hırsızlar aranıyorCamını kırdıkları araçtan 68 bin dolar çalan hırsızlar aranıyor

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