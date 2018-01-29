HABER

Camını kırdıkları otomobilden 35 bin Euro çaldılar

YAŞAM HABERLERİ | 29.01.2018 18:42 | Son Güncelleme 2 saat önce

ADANA, (DHA)- ADANA'da motosikletli hırsızlar, bir kuruyemiş şirketine ait otomobilin camını kırarak, koltuğa bırakılan poşetteki 35 bin euroyu çalıp, kaçtı.Bir kuruyemiş şirketinde çalışan Sefa Bağıt (42), iş yerine ait 35 bin euroyu çekmek için merkez Seyhan ilçesindeki ATİKOP İş Merkezi'nde bulunan banka şubesine gitti. Bankaya girip parayı çeken Bağıt, daha sonra otomobilin sürücü koltuğuna parayı bırakıp, başka işlerini halletmek için uzaklaştı. Bu sırada, motosikletli 2 kişi, camını kırdıkları otomobilden poşet içerisindeki 35 bin euroyu alarak kaçtı. Döndüğünde otomobildeki paranın çalındığını fark eden Bağıt'ın ihbari üzerine harekete geçen polisler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a çok sert tepki

Erdoğan'a çok sert tepki

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Deniz Seki'den cezaevine girecek olan Seren Serengil'e tavsiye

Deniz Seki'den cezaevine girecek olan Seren Serengil'e tavsiye

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Netanyahu'nun eşinin bağırdığı ses kayıtları ortaya çıktı! 'Bizi rahat bırakın'

Netanyahu'nun eşinin bağırdığı ses kayıtları ortaya çıktı! 'Bizi rahat bırakın'

28 personel alacak, 15 bin lira maaş verecek

28 personel alacak, 15 bin lira maaş verecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dayak yiyen kadını kurtarmak isterken canından oldu! Genç futbolcunun feci ölümü

Dayak yiyen kadını kurtarmak isterken canından oldu! Genç futbolcunun feci ölümü

10 yaşındaki kızı tacize uğramıştı! Kararı duyunca fenalaştı

10 yaşındaki kızı tacize uğramıştı! Kararı duyunca fenalaştı

Hastane kantinindeki kan donduran olayda şoke eden iddia!

Hastane kantinindeki kan donduran olayda şoke eden iddia!

Marmaris'te fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

Marmaris'te fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

Sivas'ta bir kişi barajda tuttuğu balığı çiğ yedi

Sivas'ta bir kişi barajda tuttuğu balığı çiğ yedi

Çay almaya gelen kadına kurşun yağdırdı!

Çay almaya gelen kadına kurşun yağdırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.