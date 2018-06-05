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Caminin tarihi halı ve kilimlerini bulana para ödülü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 16:24 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Şavşat ilçesindeki Tepeköy Camii'ne giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, depodaki tarihi halı ve kilimleri çalıp, ortadan kayboldu.

Caminin tarihi halı ve kilimlerini bulana para ödülü

Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA) - ARTVİN'in Şavşat ilçesindeki Tepeköy Camii'ne giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, depodaki tarihi halı ve kilimleri çalıp, ortadan kayboldu. Köy muhtarlığınca halı ve kilimlerin bulunmasına yardımcı olanlara para ödülü verileceği duyuruldu.
Olay, dün gece saatlerinde, Şavşat ilçesi Tepeköy'de meydana geldi. Tepeköy Camii'ne giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, depoda saklanan tarihi halı ile kilimleri çalıp, kaçtı. Sabah ezan okumak için camiye gelen imam Cemil Altun, kapısının açık olduğunu gördüğü depoya girince halı ve kilimlerin yerinde olmadığını fark etti. Haber verilmesi üzerine köye gelen jandarma ekipleri, camide inceleme yapıp, parmak izi aradı. Camiye pencere camının kırılarak, girildiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
'RAMAZAN AYINDA HİÇ ÇALINMAZ'
Ramazan ayında camide meydana gelen hırsızlık olayı köylüleri üzerken, Tepeköy'ün muhtarı Davut Karaaslan, tarihi özelliği olduğunu belirttiği halı ve kilimlerin bulunmasına yardımcı olanlara para ödülü verileceğini açıkladı. Karaaslan, "Caminin halısı, kilimi çalınmaz. Hele hele de Ramazan ayında hiç çalınmaz. Olay artık adli mercilere intikal etmiştir. Umuyoruz ki failler en kısa sürede yakalanır" dedi.
Tepeköy Camii Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Karahan ise "Bu kilimler günümüz şartlarında üretilmez. Koyun yünlerinden özel hazırlanıyordu. Üzerlerinde hiçbir kimyasal madde yoktu. Boyaları ise kök boyaydı. Osmanlı'dan günümüze çeşitli motifler vardı. Ninelerimizin çok değerli hatıralarıydı. Bir an önce bulunmalarını istiyoruz" diye konuştu.
Tepeköy Camii'nin imamı Cemil Altun da hırsızlık olayının vicdana sığmayacağını belirterek, "Bunu yapanlar, bunu kendi vicdanlarına, ailelerine nasıl anlatacaklar? Bunu yapanları önce Allah’a sonra adalete havale ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Caminin tarihi halı ve kilimlerini bulana para ödülüCaminin tarihi halı ve kilimlerini bulana para ödülüCaminin tarihi halı ve kilimlerini bulana para ödülüCaminin tarihi halı ve kilimlerini bulana para ödülü

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