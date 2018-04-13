Camiye giren hırsız müezzinin çantasını çaldı

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde camiye giren küçük yaşlardaki bir hırsız, içerisinde bin TL ve cep telefonu bulunan müezzine ait çantayı çaldı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Abdülcelil Camii’nde dün saat 14.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, küçük yaşlardaki bir şahıs camiye gelerek, imam odasına girdi. Namaz kılan bir vatandaşa da aldırış etmeyen şahıs, içerisinde bin TL ve cep telefonu bulunan müezzine ait çantayı çalarak, kayıplara karıştı. Olay anı, caminin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.