Camiye yıldırım düştü, trafosu patladı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki Ertuğrul Gazi Camii'nin minaresine, yıldırım düştü. Caminin bodrum katındaki elektrik panosunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi 429/1 Sokak'taki Ertuğrul Gazi Camii'nin minaresine, gök gürültü sağanak yağmur sırasında, bugün saat 17.00'de, yıldırım isabet etti. Minarede bulunan paratoner, yüksek voltajlı elektriği toprağa iletti. Bu sırada caminin bodrum katındaki elektrik panosunda patlamayla birlikte yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını söndürüp, caminin bodrum bölümüne dolan dumanda tahliye edildi. Yıldırım düşmesi sonucu camide elektrik hatları da zarar gördü.
FOTOĞRAFLI
Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!
Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı
Van'da kendi kendine yanan evlerin sırrı çözülemiyor
Almanya Türk annenin rezilliğini konuşuyor! 9 yaşındaki oğlunu pazarladı
ABD Hava Kuvvetleri'nden firar eden yüzbaşı 35 yıl sonra bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye 'kıraathane' yanıtı
Ankara'dan acı haber! Özel harekat polisi şehit oldu
Kıyamet alameti mi? Haziran ayında 4 metre kar yağdı
Ankara'da iki erkek arkadaşın dehşet gecesi! Öldürüp tecavüz etti
Adana sıcakları bu kez motoküvet yaptırdı
İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...
Okuyucu Yorumları 0 yorum