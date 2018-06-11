Camiye yıldırım düştü, trafosu patladı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki Ertuğrul Gazi Camii'nin minaresine, yıldırım düştü. Caminin bodrum katındaki elektrik panosunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi 429/1 Sokak'taki Ertuğrul Gazi Camii'nin minaresine, gök gürültü sağanak yağmur sırasında, bugün saat 17.00'de, yıldırım isabet etti. Minarede bulunan paratoner, yüksek voltajlı elektriği toprağa iletti. Bu sırada caminin bodrum katındaki elektrik panosunda patlamayla birlikte yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını söndürüp, caminin bodrum bölümüne dolan dumanda tahliye edildi. Yıldırım düşmesi sonucu camide elektrik hatları da zarar gördü.

