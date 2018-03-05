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Çamlıca’daki yeni TV kulesine yıldırım düşme anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 23:22 | Son Güncelleme

İstanbul’da geçtiğimiz Cumartesi günü etkili olan yağmur sırasında Çamlıca’da yapımı devam eden Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi’ne yıldırım düşmesi kameralara yansıdı.İstanbul’da geçtiğimiz Cumartesi günü etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur sırasında Çamlıca’da yapımı devam eden Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi’ne yıldırım düştü.

İstanbul’da geçtiğimiz Cumartesi günü etkili olan yağmur sırasında Çamlıca’da yapımı devam eden Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi’ne yıldırım düşmesi kameralara yansıdı.
İstanbul’da geçtiğimiz Cumartesi günü etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur sırasında Çamlıca’da yapımı devam eden Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi’ne yıldırım düştü. Yıldırımın kuleye isabet ettiği o anlar amatör bir kameraya yansıdı.

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