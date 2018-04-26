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Çamlıhemşin'de, yangını söndürmek için seferber oldular

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 12:42 | Son Güncelleme

RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı.

Çamlıhemşin'de, yangını söndürmek için seferber oldular

ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Cami hoparlöründen yapılan çağrı üzerine anonsu duyanlar, yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın, 4 saatte söndürüldü.
Çamlıhemşin'e bağlı Topluca köyü İsina tepesi mevkiinde ormanlık alanda dün saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Ağaçların altındaki kuru ot ve çalılıkların tutuştuğu yangın rüzgârın etkisiyle yayıldı. Yangını görenler, durumu jandarma ve Orman İşletme Şefliğine bildirdi. Alevlerin ilerlemesi üzerine köy camii hoparlöründen anons yapılarak yardım çağrısında bulunuldu. Anonsu duyan yöre sakinleri kazma ve küreklerle yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın ekiplerin de müdahalesi ile 4 saatte kontrol altına alındı.Yangında yaklaşık 5 dönüm alandaki çalılık örtü ile bazı ağaçlar zarar gördü.
Vatandaşların alevlerin arasında yangını söndürmeye çalıştığı anlar görüntülendi.

FOTOĞRAFLI

Çamlıhemşin'de, yangını söndürmek için seferber oldularÇamlıhemşin'de, yangını söndürmek için seferber oldularÇamlıhemşin'de, yangını söndürmek için seferber oldularÇamlıhemşin'de, yangını söndürmek için seferber oldular

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