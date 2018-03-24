Çamlıyayla’daki ev hırsızları yakalandı

Mersin polisi, Çamlıyayla ilçesinde farklı tarihlerde evlerden hırsızlık yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde farklı tarihlerde 19 farklı evden hırsızlık olayı gerçekleştirildi. Bunun üzerine bölgede çalışma başlatan ekipler, yaptıkları çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştirilenlerin B.U. ve D.U. olduğunu belirledi. Şahısları yakalamak için başlatılan çalışmalarda B.U. hırsızlıkta kullandıkları araç ve çaldıkları malzemelerle suçüstü yakalandı. Olay yerinden kaçmayı başaran D.U.’nun da Mezitli ilçesinde bir evde ikamet ettiğini tespit eden ekipler, eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda D.U.’da kıs kıvrak yakalanırken, evde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait kullanıma hazır fişekler, 7 çeşitli ebatlarda LCD televizyon, 1 laptop bilgisayar, 1 antika dolma av tüfeği, su pompası, çim biçme makinesi, elektrikli şofben, uydu alıcıları, 1 çuval ceviz ve çok sayıda bakır ev eşyaları ele geçirildi.
Şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından Adliyeye sevk edildi.
Küçük çocuğa içki içirip fotoğrafını paylaştılar
Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var
5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti
BM'den korkutan açıklama: 124 milyona ulaştı
Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...
Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında Counter Strike: GO (CS:GO) oynadı
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Sıkıysa kutlama!
ABD arşivinden çıkan Türkiye
Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum