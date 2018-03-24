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Çamlıyayla’daki ev hırsızları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 10:29 | Son Güncelleme

Mersin polisi, Çamlıyayla ilçesinde farklı tarihlerde evlerden hırsızlık yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.Edinilen bilgiye göre, Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde farklı tarihlerde 19 farklı evden hırsızlık olayı gerçekleştirildi.

Çamlıyayla’daki ev hırsızları yakalandı

Mersin polisi, Çamlıyayla ilçesinde farklı tarihlerde evlerden hırsızlık yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde farklı tarihlerde 19 farklı evden hırsızlık olayı gerçekleştirildi. Bunun üzerine bölgede çalışma başlatan ekipler, yaptıkları çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştirilenlerin B.U. ve D.U. olduğunu belirledi. Şahısları yakalamak için başlatılan çalışmalarda B.U. hırsızlıkta kullandıkları araç ve çaldıkları malzemelerle suçüstü yakalandı. Olay yerinden kaçmayı başaran D.U.’nun da Mezitli ilçesinde bir evde ikamet ettiğini tespit eden ekipler, eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda D.U.’da kıs kıvrak yakalanırken, evde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait kullanıma hazır fişekler, 7 çeşitli ebatlarda LCD televizyon, 1 laptop bilgisayar, 1 antika dolma av tüfeği, su pompası, çim biçme makinesi, elektrikli şofben, uydu alıcıları, 1 çuval ceviz ve çok sayıda bakır ev eşyaları ele geçirildi.
Şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından Adliyeye sevk edildi.

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