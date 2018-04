Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama ve kırmızı bülten

-MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanmasına ilişkin davada "gizli belge ve bilgileri açıklamak" suçundan aldıkları hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Can Dünar ve Erdem Gül’ün dosyasına bakan mahkeme, Dündar hakkında gıyabında tutuklanmasına ve kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi.

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanmasına ilişkin davada "gizli belge ve bilgileri açıklamak" suçundan eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a 5 yıl 10 ay, Ankara temsilcisi Erdem Gül’e 5 yıl verilen hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından dava dosyası İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine ulaştı.

Dosya üzerinde değerlendirmede bulunarak tensip zaptını hazırlayan mahkeme, sanık can Dündar hakkındaki kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt dışında bulunduğu ve bu nedenle kendisine ulaşılamadığı gerekçesiyle gıyaben tutuklanmasına karar verdi.

Sanık Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına da hükmeden mahkeme heyeti, sanığın iadesine ilişkin prosedür için Adalet Bakanlığı’na yazı yazılmasına karar verdi.Mahkeme heyeti yeninden yargılamaya ilişkin, ilk duruşmanın ise 7 Mayıs’da yapılmasına hükmetti.

Yargıtay’ın bozma ilamı

Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer verdikleri gerekçesiyle "gizli belge ve bilgileri açıklamak" suçundan eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a 5 yıl 10 ay, Ankara temsilcisi Erdem Gül’e 5 yıl hapis cezası veren yerel mahkeme kararını bozmuştu

Daire, Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar vermişti.