'Can evi'nde vahşet; Yavru köpekleri öldürüp, kulübelere zarar verdiler (3)

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDA Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- Edirne'nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne ait 'Can evi' olarak adlandırılan barınağa asma kilitleri kırarak giren ve kulübelere zarar vererek, 3 yavru köpeği öldürdüğü iddia edilen 2 çocuğun görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Barınak yakınında bulunan Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposunun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 2 çocuğun barınağa gelerek, asma kilitleri açtıktan sonra köpekleri saldığı ardında da içeriye girdikleri görülüyor. Polis, güvenlik kamerası görüntülerine el koyarken, 2 çocuğun kimliklerinin tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlattı. Orman ve Su İşleri Edirne Şube Müdürlüğü ile Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nce de Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Bu arada barınaktan 4 köpeğinde kaybolduğu belirlenen olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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