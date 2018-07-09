Çanakkale Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Başkan CHP'li Ülgür Gökhan ile yardımcılarının ve belediyenin ismini kullanarak, telefonla dolandırıcılık yapan kişilere karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.
Çanakkale Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte son günlerde bazı kişilerin telefonla dolandırıcılık yaptığı belirtildi. Açıklamada, "Son günlerde yardım gerekçesiyle bazı kişi ya da kişilerce Belediyemiz, Belediye Başkanımız Sayın Ülgür Gökhan ve Belediye Başkan Yardımcılarımız adına telefon ile aranmak suretiyle maddi destek istendiği tespit edilmiştir. Konuya ilişkin, Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları ya da Belediyemiz çalışanları adına herhangi bir sebeple para talep edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu tarz dolandırıcılık girişimlerine itibar edilmemesi hususunda hemşehrilerimizin dikkatli olmalarını önemle rica ederiz. Kamuoyunun bilgisine sunulur" uyarısında bulunuldu.
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