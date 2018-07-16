Çanakkale Çan'da kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli kıza Bursa'da 9 kişi tecavüz etti

Çanakkale Çan’da oturan G.U., 4 Temmuz günü çerez almak için evinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. G.U., önceki gün Eskişehir’de polisler tarafından bulundu ve haber verilmesiyle gelen annesi S.U.’ya teslim edildi. G.U., evden çıktıktan sonra rahatsızlanması üzerine yanında duran TIR ile Bursa’nın İnegöl ilçesine gittiğini ve burada 9 kişinin kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek başına gelenleri annesine anlattı. Anne S.U. da kızını alıp İnegöl’de jandarma karakoluna giderek şikayette bulundu.

ORMANLIK ALANDA BARAKAYA GÖTÜREREK TECAVÜZ ETTİLER

Uzman eşliğinde karakolda ifade veren G.U., İnegöl’de kırsal mahallede dolaşırken yanına gelen bir kişinin kendisini araca bindirdiğini ve ormanlık alanda bir hayvan çiftliğindeki barakaya götürerek tecavüz ettiğini ileri sürdü. G.U., daha sonra bu kişinin arkadaşlarının da kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Kimse olmadığı sırada barakadan kaçtığını anlatan G.U., otostop çekerek önce Kütahya’ya, buradan da trenle Eskişehir’e gittiğini söyledi. İfadesi sırasında fenalaşan G.U., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi edildi.