Çanakkale'de vahşet! Gebe ineklerin başlarını kesip, yavrularını çaldılar

Lapseki’ye bağlı Beyçayır köyünde hırsızlar, dün gece Adem Ayan’a ait 3 gebe ineği ahırdan çaldı. Sabah ineklerin çalındığını fark eden Ayan, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın bölgede yaptığı çalışmada, 3 ineğin kesik başları bulundu.
İNEKLERİ BAŞLARINDAN SİLAHLA VURMUŞLAR
İneklerin başlarından silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Çalışmalarını sürdüren jandarma, hırsızların ineklerin iç organlarını çıkarıp, gövdelerini ve yavrularını aldığı belirlendi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
"ALLAH BU VAHŞETİ YAPANLARI İNŞALLAH CEZALANDIRIR"
İneklerin sahibi Adem Ayan, "Bayram öncesi gebe ineklerim çalındı. Doğum yapmak üzereydiler. Bayram öncesi ciğerimiz yandı. Allah bu vahşeti yapanları inşallah cezalandırır. Jandarma konuyu soruşturuyor. İnşallah failler bulunur ve cezalandırılır" dedi. (DHA)
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