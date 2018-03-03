Çanakkale'den TBMM'ye yürüyorlar! Bir kahramanlık öyküsü

Çanakkale'de yaşayan Dilek Taş (46) ve Hülya Kurt (43) ile Kocaeli'de yaşayan Nursel Karagöz (46), Türkiye'de yaşanan çocuk ve kadınlara istismar ile şiddete ve hayvan tecavüzleri ile doğa katliamlarına dikkat çekmek amacıyla Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti. Hazırladıkları 9 maddelik dilekçe ile yola çıkan Taş, Kurt ve Karagöz, 40 gün boyunca yolda toplayacakları imzaları TBMM'ye teslim edecek.

Cinsel istismara karşı Ankara'ya yürüyorlar

1 / 5 3 kadın, cinsel istismar ve şiddete dikkat çekmek için Ankara'ya yürüyor Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyünden evli ve 1 çocuk annesi Dilek Taş ve Biga ilçesinden 3 çocuk annesi Hülya Kurt ile Kocaeli'de yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Nursel Karagöz, bugün saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Taş'ın sosyal medyada yürüyüş planını açıklamasıyla tanıştığı Kurt ve Karagöz, Türkiye'de yaşanan çocuk ve kadınlara istismar ile şiddete ve hayvan tecavüzleri ile doğa katliamlarına 'dur' demek için Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti. Yola çıkmadan önce Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması düzenleyen 3 kadına, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan ve çok sayıda kadın destek verdi.

2 / 5 3 kadın, cinsel istismar ve şiddete dikkat çekmek için Ankara'ya yürüyor Grup adına açıklama yapan Dilek Taş, son günlerde artan çocuk, kadın ve hayvanlara istismar ve şiddet ile doğa katliamlarının her vicdanlı insan gibi kendilerini de derinden yaraladığını söyledi. Bu duruma birçok insanın isyan ettiğini belirten Taş, şöyle konuştu:

3 / 5 3 kadın, cinsel istismar ve şiddete dikkat çekmek için Ankara'ya yürüyor "Ancak, çoğunlukla maalesef tepkiler sosyal medya üzerinden sanal dünyada verilmekte ya da bu konulardaki haberleri gördüğünde 'içim kaldırmıyor' diyerek televizyon kanalını ya da gazeteyi bir tarafa itmekte. Bir anne, bir kadın, bir insan olarak özellikle çocuklara yapılan insanlık dışı davranışları içime sindirmem ya da tepkimi sanal medya üzerinden göstermem mümkün değildi. Çanakkale'den Ankara'ya kadar yürüyüp, bu konuda toplayacağımız imzaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermeye karar verdim. Üç anne, üç kadın, üç insan olarak çıktığımız yola hiçbir siyasi partinin gölgesi düşsün istemiyoruz. Bu sivil bir harekettir. Biliyoruz ki, anneliğin, kadınlığın, acının rengi, dili, ırkı, dini ve siyaseti olamaz. Acı ortaktır. Tepkilerimizi içeren dilekçemizle birlikte toplayacağımız imzaları vermek için gerçekleştireceğiz.

4 / 5 3 kadın, cinsel istismar ve şiddete dikkat çekmek için Ankara'ya yürüyor 750 kilometrelik yolculuğun, 40 gün sürmesini planlıyoruz. Lapseki, Biga, Karacabey, Bursa, İnegöl, Bozüyük, Eskişehir, Sivrihisar, Polatlı güzergâhlarından araç kullanmadan Ankara'ya ulaşacağız. Bir insan vücudu en fazla 45 del acıya dayanabilir. Fakat, bir kadın doğum yaparken, 57 del kadar acı çeker. Bu aynı anda 20 kemiğinizin kırıldığına eş değerdir. Bizler kadınlar olarak bu acıya katlanmışız ve sonunda çok güzel bir mutlulukla ödüllendirilmişiz. Şimdi çocuklarımız için, hayvanlar için, doğa için hep beraber yürüyeceğiz."