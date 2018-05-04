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Çanakkale merkezli 9 ilde terör operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 10:07 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE merkezli 9 ilde, PKK/KCK terör örgütünün yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkezli 9 ilde, PKK/KCK terör örgütünün yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün Çanakkale'deki yapılanmasına yönelik olarak Çanakkale merkezli Antalya, Şırnak, Ağrı, Batman, Diyarbakır, Mardin, Van ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda örgüt üyesi olduğu belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumdaki 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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