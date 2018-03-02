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Çanakkale merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 11 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 18:31 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE merkezli İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden, 1'i mahkeme tarafından tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli de savcılık kararıyla serbest kaldı.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE merkezli İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden, 1'i mahkeme tarafından tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli de savcılık kararıyla serbest kaldı.
Çanakkale merkezli, İstanbul'da 5 gün önce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, jandarma uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Genişletilen soruşturma kapsamında 5 kişi daha gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 11 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheli M.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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