Çanakkale merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 11 gözaltı

Mustafa SUİÇMEZ- İpek YAVAŞ/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye yönelik Çanakkale merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçaklığına yönelik Çanakkale merkezli Balıkesir, Edirne ve İstanbul'da 16 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, firari olan 5 şüphelinin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 15 adet cep telefonu, 13 adet sim-kart, 1 adet sahte ehliyet, 1 adet sahte pasaport, 20 kök kenevir bitkisi, 3 adet 9mm tabanca fişeği, 12 adet 12 cal fişek, 1 adet hafıza kartı, 2 adet flash bellek ele geçirildi. Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan 11 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 5 Mart tarihinden bugüne kadar gerçekleştirilen 18 operasyonda, 515 kaçak göçmen, 100 adet can yeleği, 17 adet araç, 6 adet bot, 6 adet bot motoru ele geçirilirken, yakalanan 23 organizatörden 5'inin tutuklandığı belirtildi.

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