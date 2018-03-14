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'Çanakkale Zaferi Sergisi' Trump AVM’de

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 15:11 | Son Güncelleme

TRUMP Alışveriş Merkezi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ne özel sergiye ev sahipliği yapıyor.

'Çanakkale Zaferi Sergisi' Trump AVM’de

İSTANBUL, (DHA)-TRUMP Alışveriş Merkezi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ne özel sergiye ev sahipliği yapıyor. Çanakkale Savaşı sırasında Ulu Önder Atatürk ve kahraman askerlerimizin fotoğrafları, 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına Trump Alışveriş Merkezi’nde sergilenecek.

Trump Alışveriş Merkezi’nin, zemin katında açılacak Türk milletinin bağımsızlık tutkusunun destansı boyutunun fotoğraflarının halkla buluşacağı sergi, 16-23 Mart tarihleri arasında gezilebilecek. Sergideki orijinal fotoğraflar Türk tarihin en önemli zaferlerinden birini yeni nesillerle buluşturacak.

(FOTOĞRAF)

'Çanakkale Zaferi Sergisi' Trump AVM’de

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