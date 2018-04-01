HABER

Çanakkale'de, 14 yaşındaki cinayet şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 11:21 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, aralarında husumet olduğu iddia edilen İ.Ç.'yi (17) tabancayla iki el ateş ederek vurup, yerde de göğsüne bıçak saplayarak öldüren M.İ.

Çanakkale'de, 14 yaşındaki cinayet şüphelisi tutuklandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, aralarında husumet olduğu iddia edilen İ.Ç.'yi (17) tabancayla iki el ateş ederek vurup, yerde de göğsüne bıçak saplayarak öldüren M.İ. (14), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 27 Mart Cuma günü öğle saatlerinde kentin en merkezi noktası olan iskele meydanında meydana geldi. İddaya göre, 2015 yılında yaşadığı cinsel istismar olayı sonrası M.İ., meydanda karşılaştığı İ.Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.İ., yanındaki tabancayı iki kez ateşleyerek İ.Ç.'yi başından vurdu. M.İ. ardından, yerde kanlar içinde kalan İ.Ç.'nin göğsüne bu kez de yanındaki bıçağı saplayarak öldürdü. Olay yerine gelen polislere teslim olan M.İ., "Tecavüzcü" diye bağırdı. Gözaltına alınan M.İ., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadesinin ardından M.İ., dün akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale'de, 14 yaşındaki cinayet şüphelisi tutuklandı

Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorumSoylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum
Son dakika! Türkiye'den Fransa krizi açıklaması: Kabul edilemezSon dakika! Türkiye'den Fransa krizi açıklaması: Kabul edilemez
TSK duyurdu: 1 asker şehit TSK duyurdu: 1 asker şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son işlerinde yakayı ele verdiler! Kasa hırsızı çift İstanbul'da yakalandı

Son işlerinde yakayı ele verdiler! Kasa hırsızı çift İstanbul'da yakalandı

Adana'da tefeci operasyonunda 12 tutuklama

Adana'da tefeci operasyonunda 12 tutuklama

Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 polis ağır yaralı

Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 polis ağır yaralı

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

Çorum’da 15 yaşındaki iki kız çocuğu 1 haftadır kayıp

Çorum’da 15 yaşındaki iki kız çocuğu 1 haftadır kayıp

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.