Çanakkale’de 143 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik bot ile gitmek isteyen 56 Suriye uyruklu Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalandı. Sahil Güvenlik ekiplerinin iki gün içinde yaptıkları 3 ayrı operasyonda toplam 143 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bugün Müsellim Boğazı’nda devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Ekipleri Kadırga Burnu 1 mil açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik “TCSG 80” Bot Komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 56 kişi yakalandı. TCSG 80 Botu ile Küçükkuyu açıklarına getirilen Suriye uyruklular KB 4305 Botu ile Sahil Güvenlik Karakolu’na taşındılar. 22 küçük çocuğun bulunduğu gruba burada süt yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Sahil Güvenlik Ekipleri iki gün içinde yaptıkları iki ayrı operasyonda biri 51 diğeri de 36 olmak üzere 87 kaçak göçmen yakaladı. İki gün içinde ele geçen göçmen sayısı 143 oldu.