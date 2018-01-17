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Çanakkale’de 1.7 ton esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 17.01.2018 23:51 | Son Güncelleme 8 saat önce

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinin Saroz Körfezi sahilinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan, 1.7 ton esrar ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün gelen bir ihbar doğrultusunda Gelibolu İlçesi Saroz Körfezi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda, deniz yoluyla yurt dışından getirildiği tahmin edilen ve Türkiye'de piyasa sürülmek istenen 51 valiz içinde piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan, 1.7 ton esrar ele geçirildi.

Operasyon sırasında jandamayı görüp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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