Çanakkale'de 24 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 24 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvacık ilçesi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Kadırga Burnu yakınlarında bir grubun lastik bot ile denize açıldığını tespit etti. TCSG-8 Bot Komutanlığı tarafından karadan 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 24 kaçak yakalandı. İlçeye bağlı Küçükkuyu Beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklardan biri kalp sıkışması, bir diğeri de hamile olduğu için ambulans ile Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer kaçaklara burada eşofman, ayakkabı, çorap ve battaniye ile yiyecek paketleri dağıtıldı. Kaçaklar, kimlik tespiti ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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