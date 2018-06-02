Çanakkale’de 34 Afgan kaçak yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 34 kaçak yakalandı.
Ayvacık'ta devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunevi Köyü Sokakağzı Koyu Güldiken mevkiinde bir grup kaçak tespit etti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 34 kaçağı yakaladı.
Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.
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