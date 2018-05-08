Çanakkale'de 38 kaçak göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/KÜÇÜKKUYU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla gitmek isteyen 38 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler bugün sabah saatlerinde, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Mıhlı mevkiinde denizden 1 mil açıkta lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. 'TCSG 6' Bot Komutanlığı'nca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Suriye uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen ve ıslanan kaçaklara burada eşofman, ayakkabı ile yiyecek ve içecek verildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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