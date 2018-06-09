Çanakkale'de 38 kaçak göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 38 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Ayvacık ilçesinde, bugün sabah saatlerinde Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu'nda denizden 2 mil açıkta lastik botla Midilli Adası istikametine giden bir grup kaçağı tespit etti. 'TCSG 6' Bot komutanlığınca düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Suriye, Myammar ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 38 kaçak yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara burada giyecek ve yiyecek verildi.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
FOTOĞRAFLI
Polis böyle yakaladı!
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Muharrem İnce delikanlıysan çıkıp açıklarsın
Beyaz TV spikerinden tepki çeken öğretmen sözleri!
Muharrem İnce'den sürpriz ziyaret
Kabe'de intihar!
Dünyanın en tehlikeli volkanları
Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi
Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı
Antalya'da korkunç kaza! Bu acıya yürek dayanmaz
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Uyurken sol tarafınıza yatın! Çünkü...
Okuyucu Yorumları 0 yorum