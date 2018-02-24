Çanakkale’de 38 kaçak yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 38 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Çanakkale-İzmir Karayolu’nun Küçükkuyu rampalarındaki dağlık alanda bir grup kaçak göçmeni tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu toplam 38 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçaklar, Küçükkuyu Jandarma Karakolu’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne götürülecek.