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Çanakkale'de 39 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 16:28 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 39 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Dilara ERDİNÇ/KÜÇÜKKUYU (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 39 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Ayvacık ilçesi Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, saat 04.00 sıralarında, Kadırga Burnu 1 mil açıklarında lastik botta bir grup olduğunu tespit etti. TCSG 80 Bot Komutanlığı'nca yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı. Ardından saat 04.30 sıralarında, Babakale açıklarında Midilli Adası'na lastik botla giden 23 Afgan kaçak yakalandı. İki ayrı operasyonda yakalanan toplam 39 kaçak göçmen, Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği belirtildi.

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