Çanakkale'de 39 kaçak yakalandı (2)

3 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 39 Suriyeli göçmenin kaçışını organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan A.İ.U., T.K. ve M.H., jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, tutuklandı.
Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Son depremler-AFAD)
Kararın ardından flaş sözler! 'Ankara'da hazırlıklar var'
İsrail'den infial yaratacak adım!
İran'da tehlikeli gelişme! Tam bitti derken... Öldürüldüler
Gündeme bomba gibi düşen 'Abdullah Gül' iddiası! Meral Akşener'den açıklama geldi
Emniyet müdürü Adana'yı alarma geçirdi! Film setlerini aratmayan operasyon!
Öz yeğenine saldıran tutuklu imamın savunması: Beni tahrik etti, annesinin önünde...
Kimseyi inandıramıyor ama o 7 aylık hamile
Siyaset kulislerini hareketlendiren randevu! Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek
19 yaşındaki model bekaretini 3,9 milyon dolara sattı!
'Cep telefonunuz el bombasına dönüşmesin' uyarısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum