Çanakkale’de 4 kişi hırsızlıktan tutuklandı

Çanakkale’de hırsızlık suçundan gözaltına alınan 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 6 Nisan Cuma günü saat 19.15 sıralarında Yenice ilçesi Soğucak köyü Ballıçay mevkiinde bulunan Orman İşletme Şefliğine bağlı gözetleme kulesinden 17 TL 584 plakalı kapalı kasa araç ile hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda hırsızlık olayında kullanılan araç Soğucak köyü ormanlık alanında terk edilmiş vaziyette bulundu Araçta hırsızlık konusu olan 3 adet jeneratör, 3 adet bilgisayar, 2 adet televizyon, buzdolabı, 2 adet dürbün, uydu çanağı, elektrik kabloları ve çok sayıda mutfak tüpü ele geçirildi. Hırsızlık olayında kullanılan aracın sahibi R.B., H.T. ve İ.D. isimli üç şüpheli, yapılan çalışmalar sonucu 7 Nisan Cumartesi günü yakalandı. Zanlıların ifadeleri doğrultusunda suça karıştıkları tespit edilen S.B. ve M.E. de 8 Nisan Pazar günü Biga ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda hırsızlık malzemesi olduğu tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Zanlıların Yenice’de 3, Bayramiç’te 2, Ayvacık’ta 1, Balıkesir’in Havran ilçesinde 1 ve Balya ilçesinde de 1 olmak üzere toplam 8 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi. Şüphelilerden R.B. ifadesinin alınmasının ardından cumhuriyet savcısının talimatı ile serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.