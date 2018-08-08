Çanakkale'de 64 kaçak göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen Afganistan uyruklu 64 kaçak yakalandı. Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde jandarma ekipleri, devriye görevi sırasında Nusratlı mevkisinde bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda Midilli Adası'na geçmek için hazırlık yaptığı belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 64 kaçak, sahil kenarında yakaladı. Küçükkuyu Jandarma Karakolu'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Son dakika: CHP MYK toplantısı sonrası Bülent Tezcan'dan flaş açıklama
Otobüste simitçi çocuğu döven şahısla ilgili flaş gelişme
15 yıldır mağarada tutulan kadın kurtarıldı
Son dakika! Meslekten ihraç edilen 10 komisere FETÖ gözaltısı
CHP'de imzasını geri çeken 31 delegenin isimleri ortaya çıktı! İşte o liste...
'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'
Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!
Yılanların bastığı kütüphane karantinaya alındı
İstanbul'daki saklı saray Boukoleon gün yüzüne çıkıyor
Japonya'da kız öğrenciler hamile kalıp çocuk baksınlar diye notlarını düşürdüler
Tesla'da flaş gelişme! Elon Musk dünyaya böyle duyurdu
MEB'den liselere yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Kılıçdaroğlu'nun 'ikizine' yeni görev! İşte Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin yeni görevi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum