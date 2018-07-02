Çanakkale'de 64 kaçak yakalandı

Erol GÜRGÖRDÜ/EZİNE (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 64 kaçak göçmen yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren Geyikli Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ezine ilçesine bağlı Körüktaşı köyünde lastiği patlayarak yol kenarına çıkan 34 BHN 240 plakalı araçtan inerek kırsal alana kaçan kişileri takibe başladı. Ekipler, bu sırada Akçakeçili köyünün Aktaş sahili mevkisinde durumundan şüphelendikleri 06 HRD 43 plakalı aracı durdurdu. Jandarmanın araçlarda ve arazide yaptığı aramada Irak uyruklu 64 kaçak göçmen yakalandı.
Geyikli Jandarma Komutanlığına getirilen kaçaklar işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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