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Çanakkale’de 74 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 12:08 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 74 kaçak yakalandı.

Çanakkale’de 74 kaçak yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 74 kaçak yakalandı.
Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzla köyünde şüphelendikleri 10 FE 744 plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada Suriye uyruklu 22 kaçak yakaladı. Jandarmanın düzenlediği ikinci operasyonda ise, Gülpınar köyü Kumbağlar Limanı yakınlarındaki ormanlık alanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Suriye uyruklu 52 kaçak yakalandı. İnsan kaçakçısı olduğu belirtilen 1 kişi de gözaltına alındı.
Minibüslerle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen kaçakların, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği belirtildi.

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Çanakkale’de 74 kaçak yakalandıÇanakkale’de 74 kaçak yakalandıÇanakkale’de 74 kaçak yakalandı

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