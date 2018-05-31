Çanakkale'de, 77 kaçak göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Sahil Güvenlik ile Jandarma ekipleri tarafından karada ve denizde düzenlenen iki ayrı operasyonda, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçiş yapmak isteyen toplam 77 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvacık ilçesi Müsellim Boğazında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, sabah saat 08.00 sıralarında Burunucu mevkiinde denizden 2 mil açıkta bir grup kaçağın lastik bot ile Midilli istikametine gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 'TCSG 28' Bot komutanlığınca düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Suriye, Myanmar, Komor Adaları ve Irak uyruklu 46 kaçak yakalandı. TCSG 28 Botu ile Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenlere burada giyecek ve yiyecek verildi. Aynı saatlerde karadan Küçükkuyu beldesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları minibüste 31 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakaladı.
Sahil Güvenlik ve Jandarma tarafından yakalanan toplam 77 kaçak, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
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